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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية زينة، لجلسة تصوير جديدة نشرت صور منها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وذلك خلال عطلتها التي تقضيها في الساحل الشمالي.
زينة، اختارت لإطلالتها في الجلسة فستان شبيكة جرئ، مفتوح لأعلى الساق، وعلقت على الصور قائلة: “لا تضيع وقتك في البحث عن رضا الآخرين، كن كما انت وليتقبلك من يتقبلك”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض ردًا على منتقدي جرأتها خلال الفترة الماضية.
من ناحية أخرى، تواصل زينة، تصوير فيلمها الجديد “كل سنة وأنت طيب”، مع الفنان تامر حسني، و خالد الصاوي، عزت أبوعوف، محمد ثروت، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
كما كشفت بعض المصادر الفنية عن إنضمام زينة إلى مسلسل “بنت القبايل”، للمخرج محسن صالح، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا إلى الآن.
الفنانة المصرية قامت برفع دعوى جديدة ضد الفنان المصري أحمد عز، تطالب من خلالها بزيادة نفقة توأمها منه عز الدين وزين الدين، واستندت في دعواها إلى إيرادات أفلامه الأخيرة الممر وولاد رزق، واللذان حققا ايرادات كبيرة وتصدرا شباك تذاكر السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة زينة في جلسة تصوير جريئة وترد على منتقديها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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