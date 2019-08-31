بعد تعرضه لموقف محرج في كوريا.. النجم التركي ألبيران دويماز يعلّق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق النجم التركي ألبيران دويماز، الشهير عربيا باسم كرم في مسلسل “الإصطدام”، والذي يقوم ببطولته النجم التركي كيفانج تاتليتوج، على الموقف المحرج الذي تعرض له خلال مشاركته في مهرجان سيؤول بكوريا الجنوبية، بسبب ضعفه في اللغة الإنجليزية.

ألبيران، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “سلام عليكم ضعف لغتي الإنجليزية وحماسي للتواجد على المسرح لإستلام جائزة لأول مرة قد اضحكني بقدركم على أقل تقدير وجعلني طموح”.

وأضاف: “أتعهد على نفسي أولًا أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي لتطوير لغتي، كل ما أقوله عن دعمكم لي رغم كل شيء سيكون قليل بحقكم”.

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وأنهى كلامه بقوله: “آمل أن أعود مجددًا بسبب مسلسل أمثل فيه وينال على الإعجاب لأعكس الثقافة التي فيها بأفضل شكل، ومع ذلك فإن أكثر رابط مشترك بيننا للشرح والفهم هو تفهمنا ومشاعرنا، إلى اللقاء وشكرًا لشعب كوريا الجنوبية على كرم ضيافتكم”.

مسلسل “إصطدام”، شارك في بطولة المسلسل كيفانج تاتليتوج ،إلتشين سانجو، البيران دويماز، ميليسا أسلي باموق، أونور صايلاك، مصطفى أوغرلو، و روجدا دميرير.