نبيل الحلفاوي يكشف عن علاقة نسب تربطه بالفنان عبدالرحمن أبو زهرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري نبيل الحلفاوي عن وجود علاقة نسب تربطه بالفنان عبدالرحمن أبو زهرة.
أحد متابعي الحلفاوي وجه له سؤالا بقوله: ” هل عملت مع الفنان عبد الرحمن ابو زهرة حقيقي نفسي اشوف عمل كان يجمعكم انتم الاثنين”.
الحلفاوي رد على المتابع قائلا: “شاركته بطولة مسرحيتين.. “الغجر” في المسرح الاستعراضي بالبالون.. و”عملية نوح” في المسرح القومي.. والتي تحولنا بعدها من أصدقاء أعزاء إلى مصاهرة زادت من صداقتنا أكثر”.
وفي تعليق آخر كشف الفنان المصري أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة هو زوج خالة زوجته.
يذكر أن الفنان المصري نبيل الحلفاوي يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل “بنت القبايل” مع المخرج حسني صالح، ويشاركه البطولة الفنانة سمية الخشاب، والفنان عمرو عبدالجليل.
ونبيل الحلفاوي ممثل مصري. قام بالتمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات ومن أشهر أعماله “ثمن الغربة”، و”رأفت الهجان”، و”زيزينيا”، و”غوايش”، و”الطريق إلى إيلات”، و”العميل رقم 13”، و”وادي الملوك”، و”دهشة”، و”ونوس”، و”لأعلى سعر”، وغيرهم.
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