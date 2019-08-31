النجمة التركية بيلين كارهان تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ”السلطانة مريم” بعيد ميلاد زوجها، رجل الأعمال بدري جونتاي، بحضور مجموعة من أقرب أصدقائهما.
نجمة “حريم السلطان” وزوجها حرصا على مشاركة متابعيهما بصور من أجواء الحفل الذي جهزت له بيلين في أحد الأماكن المطلة على البحر، وكان لافتاً اللقطات الرومانسية التي جمعت الزوجين، حيث هنأ فانز بيلين، زوجها، متمنيين له عام جديد ملئ بالنجاح، وللزوجين حياة عامرة بالحب والسعادة.
يُذكر أن بيلين كارهان تزوجت من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي يونيو 2014، ووضعت مولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014، وأنجبت ابنها الثاني «جان أيوب» مارس 2017.
من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.
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