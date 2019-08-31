الهندية فيديا بالان تُعلنها صريحة: المواهب تُكتشف على الأريكة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحدثت الممثلة فيديا بالان عن مواجهة الأريكة أو ما يعرف بـ”أريكة اكتشاف المواهب”، التي يستخدمها أصحاب النفوذ لاكتشاف المواهب، هذه الأريكة التي كان يحدِّد من خلالها من سيكون له حق دق أبواب السينما.

كانت فيديا، التي ظهرت مؤخرًا مع أكشاي كومار في فيلم “مهمة مانجال” Mission Mangal الناجح، تتحدث عن صراعاتها السابقة في مقابلة مع صحيفة Pinkvilla.

أشارت بالان في حديثها إلى معاناة الممثلات التي لا تزال مستمرة، والتي ظن البعض أن زمنها قد ولى، ولكن الاتهامات الموجهة للمنتج الأميركي هارفي وينشتاين، الملقب بـ”إمبراطور هوليوود”، تثبت أن الأريكة التي يستخدمها أصحاب النفوذ لاكتشاف المواهب، ما زالت موجودة،

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وتقول عن حادثة تذكّرتها: “ذات يوم أتذكر أنني كنت في تشيناي وجاء هذا المخرج لمقابلتي، قلت لنجلس في المقهى وأصر على أنه يريد التحدث معي وأنه يجب علينا الذهاب إلى الغرفة، تركت باب غرفتي مفتوحًا وغادر في غضون خمس دقائق، هذه الحادثة صدمتني فجأة عندما أتحدث عن هذا. “

تحدثت فيديا Vidya أيضًا عن الوقت الذي وقعت فيه 12 فيلما، ولكن انتهى بها الأمر إلى لا شيء، لأن الاتفاقيات كانت لفظية ، ولم يتم كتابتها.

من ناحية أخرى، نال أداء فيديا Vidya إشادة كبيرة من النقاد والجماهير، حقق الفيلم ، الذي قام ببطولته أيضًا تابسي بانو Taapsee Pannu و سوناكشي سينها Sonakshi Sinha و نيايا مينين Nithya Menen وغيرهم ، أكثر من 160 مليون روبية في شباك التذاكر الهندي.