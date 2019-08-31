بريانكا شوبرا تغيب عن مشاركة زوجها بحفل جوائز 2019 MTV

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على غير العادة، تغيبت نجمة التمثيل في بوليوود الفنانة بريانكا شوبرا عن مساندة زوجها مغني الراب الأمريكي

المعروف نيك جوناس خلال تكريم Jonas Brothers بعد فوز أغنيتهم Sucker بحفل توزيع جوائز Video Music Awards.

بعد فوزهم الكبير ، انضمتا كل من دانييل جوناس وصوفي تيرنر، الة الشقيقين كيفن وجو جوناس، في حين لم تتمكن بريانكا شوبرا من المشاركة في هذا الحدث، وقد شوهدت دانييل وهي تقبل كيفن وصوفي تبادلت قبلة مع جو وهم يحتفلون بفوزهم، أما نيك فقد وقف يبتسم بينهم!

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كما فازت تايلور سويفت بجائزة فيديو العام ، وحصلت أريانا جراندي على جائزة أفضل فنانة في السنة في حفل توزيع جوائز موسيقى فيديو إم تي في (VMA) يوم الاثنين ، بينما فاز مغني الراب كاردي بي بجائزة أفضل فيديو لموسيقى الهيب هوب واحتفلت الوافدة الجديدة ليزو بالمرأة الكبيرة.

بعد أن فاز نيك بجائزة أفضل موسيقى البوب، نشر صورة مع إخوته والجوائز، وعلق:” أفضل فيديو بوب !! شكرا لكم! لدينا أفضل المشجعين في العالم للتصويت على Sucker! فوز مثل هذا في بلدنا يعني العالم. #vmas “.

رافقت بريانكا نيك في جولته “يبدأ السعادة” مع الأخوة جوناس في ميامي، حيث كانت العائلة بأكملها حاضرة ، بما في ذلك والدة نيك دينيس جوناس.