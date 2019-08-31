ايمي جاكسون تعلن جنس جنينها في حفل خاص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

استضافت الفنانة الهندية ايمي جاكسون وخطيبها جورج بانايوتو مؤخرا حفل كشف جنس جنينها، حيث شاركت ايمي متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من الحفل.

لذلك تعيش نجمة بوليوود أفضل مرحلة من حياتها لأنها في الثلث الأخير من حملها، أي هي حاليا في الاسبوع الـ 35 وينعكس ذلك بوضوح في كل صورة تشاركها على السوشيال ميديا.

ايمي الحامل والتي من المقرر أن ترحب طفلها الأول في سبتمبر، شوهدت ف مقطع الفيديو الذي انتشر على الوسائط الاجتماعية، وهي تصرخ وسط المدعوين في الحفل، بلفظ “صبي”.

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وفي سياق عشقها لمرحلة الأمومة المنتظرة، شاركت جاكسون “بوست” طويل حول كيف أنها تحفز نفسها خلال الأسابيع القليلة الماضية من حملها.

كانت ممثلة “سينج بيلينغ” تعتزم الزواج من جورج في وقت ما من هذا العام، لكنها قررت تأجيل مرحلة الزواج القانوني الى عام 2020 ، بمجرد أن يبلغ عمر طفلهما بضعة أشهر.

وفقا لتقرير نشره موقع timesnownews، سوف تتزوج ايمي جاكسون صديقها بحلول عام 2020، وذكرت الصحيفة أن “آيمي وجورج يريدان عقد قرانهما في أوائل عام 2020، وسيكون حفل زفاف يوناني “، كما تخطط الممثلة للعيش في المملكة المتحدة بعد زواجها.