شاهيد كابور وزوجته ينتقلان إلى «منزل الأحلام»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستعد النجم الشاب شاهيد كابور وزوجته ميرا راجبوت لإخلاء منزلهما في مدينة جوهو Juhu للانتقال إلى شقتهما الجديدة في ورلي Worli بعد أن قام بشرائها في وقت لاحق من هذا العام.

يتميز مقر كابور السكني الجديد في Worli بإطلالة رائعة على أحد الشواطيء البحرية Bandra-Worli، في العام الماضي ، لنشغل الثنائي بإعادة تصميم المكان حسب ذوقهما حتى الآن.

وفقًا لمصدر مقرب من الزوجين ، سيتسلم نجم “حيدر” وزوجته ميرا منزلهما الجديد في وقت لاحق من هذا العام، وسوف ينتقلان بعد ذلك بفترة قصيرة.

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وقال المصدر لمومباي ميرور: “كان شاهيد يتطلع إلى الانتقال إلى مكان مناسب لعائلته المكونة من أربعة أفراد، ومن المتوقع أن تكون هذه الشقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 8000 قدم مربع جاهزة للسكن بحلول نهاية العام”.

وأضاف: “كان شاهيد يبحث عن منظر غير مقيد للمدينة وتواجه الشرفة التي تبلغ مساحتها 500 قدم مربع في المنزل الجديد شاطيء البحر باندرا-ورلي ، وتوفر إطلالة رائعة على أفق المدينة، ويضم المجمع السكني أيضًا مرافق داخلية مثل السبا وحمام سباحة وصالة ألعاب رياضية وقاعات رقص “.

لدى شاهيد كابور وميرا راجبوت هما الابنة ميشا البالغة من العمر ثلاث سنوات والابن زين ، الذي سيبلغ من العمر عام واحد في الخامس من سبتمبر، وتعيش العائلة في الوقت الحالي في شقة فسيحة مواجه للبحر في جوهو في مومباي.

شوهد شاهيد كابور آخر مرة على الشاشة الفضية في فيلم كبير سينغ هذا العام بينما لم يعلن عن مشروعه التالي بعد.