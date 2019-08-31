علياء بهات رفضت فيلم عامر خان من أجل سلمان خان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أبدت الممثلة الصاعدة علياء بهات حماسة كبيرة للغاية بخصوص فيلم “إن شاء الله”، كما قالت في عدة مقابلات، وخاصة وأن الفيلم يضم عملاق الاخراج والانتاج الهندي سانجاي ليلا بهنسالي، إلى جانب الميجا ستار سلمان خان.

في الوقت الحالي، وبعد أن أكدت التقارير تأجيل تصوير “إن شاء الله” لأجل غير مسمى وبدون أسباب معلنة، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” حصراً أن الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا كانت قد رفضت فيلمًا لعامر خان، بسبب تضارب مواعيده مع فيلم سلمان خان.

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ونقلت عن مصدر قوله: “لقد كان عليها أن ترفض العرض لأنها كانت تريد المحافظة على جدول تصوير مواعيد “إن شاء الله”، ويقال إن بهات كانت ستنضم الى السيرة الذاتية Osho للكاتب تشاندرا موهان جاين التي لم يتم الحديث عنها كثيرًا بعد، والتي من المتوقع أن يتصدرها عامر خان.

وأضاف المصدر لموقع TOI أن علياء لم تفوت فيلم عامر خان فحسب بل وأيضًا رفضت عروض اخرى بسبب إن شاء الله : “كانت عليا تتطلع إلى التعاون مع سلمان و سانجاي ليا بهنسالي، لكنها منزعجة جدًا بسبب تخليها عن مشاريع أخرى متعددة أيضًا على خلفية التزامها المهني.”

يوم الاثنين ، وسط تقارير تفيد بأن سانجاي ليلا بهنسالي قد أوقف المشروع الطموح بسبب الاختلافات مع سلمان ، غرد الممثل البالغ من العمر 53 عامًا بأن “إن شاء الله” قد تم “دفعه” وهو لفظ غامض.