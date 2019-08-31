ظهور شبيه أكشاي كومار

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ظهر مؤخراً شبيه للفنان الهندي أكشاي كومار، حيث انتشرت مؤخرا على مواقع الإنترنت صور لشخص يشبه كومار بشكل كبير، نشطاء على الشبكة العنكبوتية قاموا بنشر هذه الصورة والتعليق عليها بأن نسبة التشابه بينهما تكاد تكون متطابقة.

كانت شبكة الإنترنت قد عثرت على شبيه ممثل “بوليوود” أكشاي كومار “، وهو شخص يُدعى مجاهد مير من كشمير ، بعد أن شارك صحفي من “إيه بي بي نيوز” صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت صورة مجاهد مير وهو يقف الى جوار الصحفي، قد لاقت قبولا كبيراً بعد أن أصر مستخدمو تويتر على أن السيد مير يشبه نجم خيلادي .

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وكتب أحد المعجبين: “لقد قمت بتكبير الصورة لأتأكد من أنها ليست مصورة وأن شخصًا ما لم يلصق وجه أكشاي كومار عليها”.، كما كتب مستخدم آخر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter أن مجيد مير “لديه تشابه غريب مع أكشاي كومار”.

وقد تفنن معجبو كومار في البحث عن الاختلافات بين الاثنين، لكن كان من الواضح أن نسبة التشابه أكثر من نسبة الاختلاف، حيث أنهما متشابهان في حجم الجسم واستدارة الوجه، من ناحية أكشاي كومار، الذي يُعرض له حالياً بنجاح فيلم Mission Mangal ، لم يعلق بعد على الاكتشاف الجديد للإنترنت.

مهنياً، لدى أكشاي كومار العديد من المشاريع بدءًا من Laxmmi Bomb، وهو نسخة جديدة من كوميديا ​​الرعب التاميلي Muni 2: Kanchana، وهو من بطولة كيارا أدفاني، وينتظر أكشاي أيضًا إطلاق فيلم - Housefull - 4 لراج ميهتا وأفلام Good Good وSooryavanshi ،