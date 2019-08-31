إغلاق أكبر جسر في البرتغال بسبب النجم هريثيك روشان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعد فيلم War واحد من أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2019 في بوليوود، من اخراج سيدهارث أناند، ويضم في بطولته نجم الحركة الكبير هريثيك روشان Hrithik Roshan وتايجر شروف جنبا إلى جنب مع الجميلة فاني كابور الجميلة، وهم يشاركون الشاشة الكبيرة لأول معاً.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم المليء بالأكشن والتشويق، في 2 أكتوبر، بعد مشاهدة المقطع الدعائي المذهل ، ينتظر الجمهور الكبير في الهند والخارج بفارغ الصبر مشاهدة الفيلم.

تدور القصة حول حياة جندي هندي يدعى خالد إبراهيم، يلعبه تايجر ، الذي تم تعيينه للعثور على معلمه الجندي المارق كبير صديقي ، الذي يلعبه هريثيك.

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في مقابلة أجريت معه مؤخراً، كشف سيدهارث بعض التفاصيل حول مشهد الحركة في الفيلم وقال: “لقد قمنا بتصوير تسلسل حرك مكثف عالي السرعة بين هريثيك Hrithik و تايجر Tiger.

تطلب المشهد من تايجر أن يطارد هريثيك، وقد تتطلب تصويره منا أيضا الحصول على إذن لإغلاق الجسر الرئيسي في بورتو عاصمة البرتغال لمدة يومين، وكانت السلطات المحلية داعمة للغاية، وحصلنا على كل التصريحات اللازمة لتصوير المشهد الخطير”.

واستمر المخرج في مشاركة رد فعل السكان المحليين في البرتغال وقال: “لم يروا مدينتهم أبدًا وهي مغلقة، لقد كانوا فضوليين للغاية وجاءوا لمشاهدة الفيلم الذي أغلق جسرهم”.