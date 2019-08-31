شاروخان وزوجته في إعلان جديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يقوم الممثل الكبير شاروخان وزوجته المصمم الداخلية جوري خان معا بتصوير سلسلة جديدة من الإعلانات التلفزيونية لعلامة تجارية تعني بتأثيث المنزل، ويبدو أن الكيمياء بينهما أقوى مما كنا نظن، في تلك السلسلة من الفيديوهات الجديدة.

يظهر أحدث مقطع فيديو للنجم الخمسيني الكبير وزوجته جوري خان في السرير في وقت مبكر من صباح أحد الأيام. بينما كانت جوري تقرأ مجلة، شوهد شاروخان يحاول الدخول في سُبات.

عندما يرن جرس الباب، يحاول شاروخ بقصارى جهده تجنب الخروج من السرير، ويطلب من جوري أن تذهب وتتحقق من الذي جاء يطرق، وعندما تتظاهر بعدم الاستماع، يخرج شاروخ أخيراً من السرير ويسحب الغطاء من عليها، وهو يقول: (لست ممثلة عظيمة” وترد: توقف عن ذلك شاروخ)”.

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إعلان آخر ، تم مشاركته قبل أسبوعين ، يظهر شاروخ وجوري وهما يستضيفان حفلة في منزلهما، في حين أن الجميع يمنح جوري الفضل في الديكور الرائع ، إلا أن شاه روخ بدأ يشعر بالغيرة. ومع ذلك ، جوري تسترضيه ببعض الكلمات الرومانسية.

جوري حاليًا في نيويورك، تساعد ابنتها على الاستقرار في جامعة نيويورك، وقد التحقت سوهانا بالجامعة بصفتها طالبة في دورة صناعة الأفلام، كما يتابع آريان يتابع أيضا دورة صناعة الأفلام في جامعة جنوب كاليفورنيا، أما إبرام الصغير، البالغ من العمر ست سنوات ، يعيش معهما في مومباي.