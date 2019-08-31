ايشا جوبتا تكشف وشمها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الفنانة الهندية إيشا جوبتا، التي شوهدت آخر مرة في فيلم الدراما المثيرة One Day: Justice Delivered إلى جانب أنوبام خير، ومن إخراج أشوك كي ناندا- لا تتحرج من رسم الوشوم في مناطق مختلفة من جسدها، ومع ذلك كشفت أخيرًا عن امتلاك وشم بحجم متوسط على يدها اليمنى.

توجهت الممثلة مؤخرًا إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram لتتباهى بوشمها الجديد الذي كرّسته لأمها، لتسجل من خلاله جوبتا عشقها لوالدتها التي ساندتها في مشوارها الفني حتى صارت مؤخراً تحظى بإعجاب الجمهور والنقاد.

تعد ايشا واحدة من تلك الممثلات على وسائل التواصل الاجتماعي الذين لا يخجلون من التباهي بجانبها الجريء على منصة مشاركة الصور، وفي الوقت نفسه ، على الصعيد المهني ، يقال إنها حصلت على دور في الجزء الثاني من فيلم “هيرا فيري”.

ورغم أن الجمهور يفتقدها على الشاشة الكبيرة منذ وقت ليس بقصير ، إلا أن جوبتا نشطة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تقارير قد أشارت إلى تعرضها الممثلة لحادث سيارة، ولحسن الحظ لم تتعرض لأي إصابات.