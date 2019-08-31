علي النعيمي: الإمارات آمنت بالإنسان والاستثمار فيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إن "قيادة الإمارات آمنت بالإنسان الذي يجب أن يُستثمر فيه.. آمنت بالتنوع والتعددية بكل أنواعها".
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "الأمن التقني والفكري والغذائي.. ركائز استراتيجية لتمكين المجتمعات والشباب.. الإمارات نموذجا"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة أقدر العالمية بموسكو، حيث عبّر عن سعادته بوجوده وحضوره فيها.
وأكد أن "التعايش ضرورة وليس خيارا، والعبور إلى المستقبل يستلزم أن يكون التعايش ثقافة في المجتمع".
ونوه بأن "تجربة الإمارات مميزة تستحق أن تُدرس، وأن يُستفاد منها في العديد من الدول".
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