قمة أقدر.. رسالة إماراتية تخاطب العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دولة الإمارات تنقل قمة أقدر العالمية إلى محطة فارقة لتكون منصة عالمية في مجال تمكين المجتمعات على المستويات كافة؛ الإنسانية والحضارية والثقافية، من خلال نقل التجربة الإماراتية الرائدة في استضافة الحدث العالمي بالعاصمة الروسية موسكو، بعد أن استضافت النسختين السابقتين في أبوظبي عامي 2017 و2018.
القمة العالمية الحالية تكتسب أهمية استثنائية من حيث حجم المشاركات والقضايا المطروحة للنقاش.
قمة أقدر العالمية تناقش 3 محاور رئيسية: الإمارات وتمكين المجتمع تعليميا وثقافيا وتكنولوجيا بمنظور عالمي، التمكين الإماراتي للمجتمعات في تحقيق تعزيز السلم والأمن العالمي والوطني، النموذج الإماراتي في تمكين المجتمعات لبناء عالم أكثر رفاهية وسعادة.
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