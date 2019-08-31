ناصيف زيتون يتعمّد ترك "مسافة" مع المُعجبات عند التقاط الصور.. ويكشفُ السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاحظ الكثيرُ من المتابعين أنّ الفنان ناصيف زيتون يتعمّد ترك مسافة قصيرة عند التقاط الصور مع المعجبات، ليُثير التساؤلات بين جمهوره.

"فوشيا" التقى زيتون ووجّه له هذا التساؤل، كاشفًا عن سبب هذا التصرّف الغريب.

يُذكر أن الفنان السوري أطلق قبل أيام قليلة تحدّي رقصة أغنيته الأخيرة "سلّمي"، عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث سيختار أفضل 10 فيديوهات ليشاركها عبر صفحته على التطبيق في نهاية التحدّي.