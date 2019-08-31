قائمة الأفلام التونسية المشاركة بأيام قرطاج السينمائية ''دورة نجيب عياد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجان المشاهدة التونسية على الأفلام المقرر مشاركتها بأيام قرطاج السينمائية 2019 ''دورة نجيب عياد" ، تلك الفعالية المقرر إقامتها فى الفترة بين 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين، وتم اختيار هذه الأفلام من ضمن 40 فيلما روائيا ووثائقيا طويلا أو قصيرا قدمت للمهرجان ونظرت فيها لجان مشاهدة مستقلة مكونة من: لجنة مشاهدة الأفلام الروائية: أنيسة البراق - أمنة القلى - كريم حمودة - حمادى عرافة - خميس خياطى، ولجنة مشاهدة الأفلام الوثائقية: محمد حداد - محسن فريجى - خالد عقربى - ألفة شقرون - أمين بوخريص. مسابقة الأفلام الروائية الطويلة : مسابقة الأفلام الروائية الطويلة : "نورا تحلم" للمخرجة هند بو جمعة "بيك نعيش" للمخرج مهدى برصاوى "قيرة" للمخرج الفاضل الجزيرى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة: "Story True"للمخرج أمين لخنش " Charter "للمخرج صبرى بوزيد "هروب" للمخرج يؤاب الدشراوى Advertisements "سراب" للمخرجة فاتن الجزيرى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة: " Past Hanted "للمخرجة فاطمة الرّياحى "على العارضة" لسامى التليلى " Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard " للمخرجة وداد الزغالمى مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة: مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة: " أهل الكهف" للمخرج فخرى الغزال "من طين" ليونس بن سليمان

قائمة الأفلام التونسية

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