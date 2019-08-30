ليف تايلر تنالُ إعجاب براد بيت بمهرجان فنيسيا.. وتَصفه بالنجم الساحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جذبت الممثلة الأمريكية ليف تايلر، انتباه الحضور في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، حيث لم يستطع النجم العالمي براد بيت أن يُغمض عينه عنها.

ولم يستطع براد بيت، 55 عامًا، أن يُزيل عينيه عن ليف تايلر، وهو ما بيّنته عدسات المصورين خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الذي عُقد في سالا غراندي بإيطاليا يوم الخميس.

وظهرت ليف بفستان جذاب ملوّن مطبوع بالرسوم المتحركة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكملت ليف إطلالتها بالكعب العالي الأسود، مع أحمر الخدود والشفاه، وظهرت النجمة وهي تُلوّح للمصورين وتُعطي القبلات للجماهير.

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في هذه الأثناء، بدا براد وسيمًا في قميص أسود بسيط وبنطلون جينز أسود، مع قبعة، وبظهوره إلى جانب ليف، بدا الثنائي وكأنهما قد أقاما صداقة وثيقة، حيث تجاذبا أطراف الحديث والضحك.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، تحدّثت ليف عن العمل مع براد، وكشفت: "يا إلهي، إنه جميل، إنه مميز وساحر للغاية، حقًا شعرت بالإعجاب بممثل رائع".

ويعمل الثنائي سويًا خلال فيلم "Ad Astra" بجانب تومي لي جونس وجون أورتيز ولورين دين.