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كبار السينمائيين يقدمون دروسا فى مهرجان الإسكندرية السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط تنظيم ورشة بعنوان "دروس فى السينما" من خلال 8 محاضرات على مدار 4 أيام يقدمها أربعة من كبار السينمائيين، هم د.غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، وتقدم درسا عبارة عن محاضرتين فى المونتاج، أما الدرس الثانى فى الإخراج وتقدمه المخرجة هالة خليل، حيث تقدم محاضرتين فى إخراج الفيلم الروائى الطويل.

والدرس الثالث للكاتب السينمائى ناصر عبد الرحمن ويقدم محاضرتين فى فن السيناريو بعنوان كيف تكتب فيلما روائيا طويلا، وأخيرا الدرس الرابع ويقدمه مدير التصوير كمال عبد العزيز من خلال محاضرتين فى تصوير الفيلم السينمائي.

المهرجان تقام دورته الخامسة والثلاثين فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، برعاية وزارة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

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