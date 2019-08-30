عبد الرحمن أبو زهرة يسلم جائزة لينين الرملى لأفضل نص مسرحى ويفوز بها محمد رفعت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم القدير عبد الرحمن أبو زهرة فى توزيع جوائز الدورة الـ12 من المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة النجم أحمد عبد العزيز، ونال أعلى نسبة تصفيق بمجرد ذكر اسمه، وفاز بجائزة لينين الرملى لأفضل نص مسرحى الكاتب الشاب محمد رفعت.

وفاز من قبل بجائزة النقد المسرحى الناقد خالد رسلان، والجائزة قامت بتسليمها الدكتورة هدى وصفى والجائزة باسم الدكتور الناقد الكبير فوزى فهمى. يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى انطلقت فعالياته يوم 17 أغسطس واستمرت حتى 30 من نفس الشهر.

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