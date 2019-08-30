شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق تصوير فيلم "عقد الخواجة" لـ هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهبى "عقد الخواجة" بعد 15 يوم، حيث كان من المفترض أن ينطلق التصوير خلال الأيام الماضية ولكن بسبب أجازة عيد الأضحى وأجازات الصيف قرر صناعه التأجيل، ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة العمل الفنان أحمد الفيشاوى والفنان أحمد داوود.

"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية بعد ما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين.

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ويعقد جلسات عمل حالياً لاختيار أكثر من نجم بجانب الفيشاوى وداوود للمشاركة فى الفيلم، ويكون معظم أماكن تصوير الفيلم خارج مصر حيث يحتاج العمل الى السفر لأكثر من دولة.

يذكر أن هيفاء وهبى تعود للسينما بعج غياب 5 سنوات منذ أخر عمل قدمته فى السينما مع النجم باسم سمرة فيلم "حلاوة روح" عام 2004.