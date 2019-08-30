شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "La vérité" بمهرجان تورنتو السينمائى الدولى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر فريق عمل فيلم " La vérité " مشاركة العمل ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي " Toronto International Film Festival " لعام 2019 ، والذي تبدء فعالياته 5 سبتمبر و يستمر حتي 15 سبتمبر المقبل. وحدد القائمون على المهرجان موعد عرض فيلم " La vérité " في 9 سبتمبر المقبل بحضور صناع العمل . Advertisements فيلم الجديد " La vérité " من تأليف و اخراج هيروكازو كوريدا ، وشارك كاترين دونوف و جوليات بينوش بطولته عدد كبير من نجوم العالم و ابرزهم ايثان هوكي و لوديفين ساجينيار وغيرهم .

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