الفن في الأسبوع| وفاة منتج وفنان يتمنى الموت "والموسيقيين" تعلق على حفل محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية خلال الأسبوع الماضي، والمتعلقة بحفل ختام المهرجان القومي للمسرح وجائزة هند صبري ورد المهن الموسيقية على حفل محمد رمضان وهدية خاصة لإليسا ومؤتمر الجونة السينمائي، وغيرها

وإليكم تفاصيل أبرز ما تم نشره..

"الجميلة والوحش" تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي "أطفال" بـ"القومى للمسرح"

فازت مسرحية "الجميلة والوحش"، من إنتاج أكاديمية الفنون، بجائزة أفضل عرض مسرحي بمسابقة الطفل في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة.. إليكم التفاصيل

شركة "ناي" توجه تحذيرًا بشأن عمرو دياب

وجهت شركة "ناي فور ميديا"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحذيرًا بشأن حفلات عمرو دياب.. إليكم التفاصيل

"يا رب عجل بلقائي لأرتاح".. رسالة من أحمد فلوكس تثير قلق الجمهور

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن حزنه في رسالة مؤثرة كتبها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، تُشير إلى إحساسه بالظُلم خلال الفترة الحالية.. إليكم التفاصيل

حمادة هلال وتامر وشيرين وكاريوكي ينافسون على جوائز الأفضل في أفريقيا

أعلنت مؤسسة جوائز الموسيقى الأفريقية Afrima عن أسماء المطربين المرشحين لجوائزها هذا العام.. إليكم التفاصيل

بعد الهجوم على حفل محمد رمضان.. "الموسيقيين": "لسنا جهة رقابية"

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ردت نقابة المهن الموسيقية على الهجوم الذي شنته عليها وسائل إعلام عديدة ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل الفنان محمد رمضان الذي أقيم الجمعة الماضي بالساحل الشمالي.. إليكم التفاصيل

القائمون على "الجونة السينمائي" يفسرون ندرة الأفلام المصرية المشاركة بالمهرجان

تغيب عن مسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، الأفلام المصرية.. إليكم التفاصيل

مدير أعمال جوهرة عن زواجها: "غير صحيح.. وهذه حقيقة صفحتها على فيسبوك"

نفى بسام عبدالمنعم مدير أعمال الراقصة الروسية "إيكاترينا اندريفا"، الشهيرة بـ "جوهرة"، خبر زواجها من شاب مصري.. إليكم التفاصيل

صور| هدية خاصة من "la casa de papel" لإليسا.. و"نتفليكس" والمسلسل يرحبان بها في "العصابة"

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة للهدية التي وصلتها، من شبكة نتفليكس، ومتعلقة بمسلسل La casa de papel، عبر حسابها على تويتر.. إليكم التفاصيل

وليد منصور يعلن وفاة المنتج حسن شندي

أعلن المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور وفاة المنتج حسن شندي الذي رحل منذ ساعات عقب تعرضه لحادث.. إليكم التفاصيل

خاص| لهذا السبب تأخر إعلان هيثم شاكر عن إصابته بـ"السرطان"

قال المطرب هيثم شاكر إن قرار عدم إعلان إصابته بمرض السرطان فور اكتشافه للمرض، يرجع لكونه اعتاد أن يكون الداعم لكل من حوله وليس العكس.. إليكم التفاصيل