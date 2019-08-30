بالفيديو| العسيلي يتحدث لأول مرة عن خطوبته: "التالتة تابتة.. ووجود المرأة مهم في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان محمود العسيلي لأول مرة عن خطوبته الأخيرة من خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، الذي أعلن عنها يوليو الماضي .
وقال العسيلي، أثناء لقائه في برنامج " the insider" بالعربي، المعروض على شاشة دبي،: "التالتة تابتة، الحب شيء أساسي جدا في حياتي، ووجود المرأة مهم جدًا في حياتي".
وأضاف :" مش هعمل ألبومات تاني مدى الحياة، لأنه فكرة فاشلة، ويحتاج وقت كبير وتعب، وفي الأخر الناس بتسمع أغنيتين".
وعلق "العسيلي" من جديد على الفيديو الأزمة، المتعلق برد فعله اتجاه أحد جمهوره، عندما طلب التقاط صورة معه.
وقال العسيلي:" اعتذرت وخلاص اللي عاجبه الاعتذار أهلا وسهلا، واللي مش عاجبه بردو أهلا وسهلا، مش مشكلة".
وتابع العسيلي:" ربنا عالم بالنيات، وأنا مش هحكم على حد بيحاربني أو مش بيحاربني ، وأنا مش بركز في الحاجات دي ، أنا بركز في شغلي وحياتي".
يذكر أن طرح الفنان محمود العسيلي بداية أغسطس الجاري، أحدث كليباته "إنتي وأنا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
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