محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب رسالة شكر للمطرب اللبناني وليد توفيق، عبر حسابها على تويتر. وكتبت شيرين: "شهادة أعتز بيها جدا من فنان وأستاذ كبير دايما بفنه وأخلاقه". وكان وليد توفيق قد أشاد بصوت شيرين، خلال حواره مع إحدى الصحف، إذ قال: "شيرين عبدالوهاب هي الصوت النسائي الذي أفضله، وأذكر إنني وقت ظهورها في بداية القرن الجديد، استمعت إلى أغنيتها الشهيرة اه يا ليل، وحين حللت ضيفا على إحدى الإذاعات العربية، لم تكن مقدمة البرنامج مرحبة بصوت شيرين، فقلت لها صاحبة هذه الأغنية ستصبح مطربة الوطن العربي، وستسعين ذات يوم إلى استضافتها في برنامجك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصفها بنجمة الوطن العربي.. شيرين توجه رسالة لوليد توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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