"الجميلة والوحش" تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي "أطفال" بـ"القومى للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

فازت مسرحية "الجميلة والوحش"، من إنتاج أكاديمية الفنون، بجائزة أفضل عرض مسرحي بمسابقة الطفل في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة.

جاء ذلك في حفل ختام المهرجان القومي للمسرح، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان، ورئيس لجنة التحكيم الكاتب يعقوب الشاروني، وسلمت الجوائز الفنانة صفاء أبو السعود.

وحصد جائزة التميز في الغناء الفردي ماهر محمود، عن دوره في مسرحية "الحكاية روح" لمسرح الشمس وتبلغ قيمة الجائزة 3 آلاف جنيه، وجائزة لجنة التحكيم عن أحسن غناء جماعي عرض "صوت الموسيقى" لمدرسة طنطا مودرن سكول.

وحصل على جائزة أفضل أداء دور "فتيات" فاطمة مجدي عن مسرحية "سندريلا المصرية"، مناصفة مع حياة هويدي عن مسرحية "صوت الموسيقى".

وحصد جائزة أفضل أداء دور ثان "أولاد" هادي جلال عن مسرحية "سندريلا المصرية" من إنتاج الثقافة المصرية، وسالم أحمد سالم عن مسرحية "صوت الموسيقى".

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وحاز على جائزة أفضل أداء دور أول رجال نادر الجوهري عن مسرحية الجميلة والوحش، مناصفة مع ضياء شفيق.

وحصل على جائزة أفضل نص كتب خصيصا للمسرح عبير سعد عن أوبريت "سمكمكينو"، مناصفة مع مينا عصام عن مسرحية "غابة الأحلام" لمدرسة المنيا.

أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها 20 ألف جنيه، فحصل عليها زياد هاني كمال عن مسرحية "غابة الأحلام"، ومصطفى حسني عن مسرحية سمكمكينو.

وحصل على جائزة أفضل عرض ثان، مسرحية خيالات للمخرج محمد فوزي من إنتاج فرقة كيان ماريونت المستقلة، مناصفة مع مسرحية غابة الأحلام إنتاج مدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار المنيا.

وعقب توزيع الجوائز تم التقاط صور تذكارية مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، والفنانة صفاء أبو السعود والكاتب يعقوب الشاروني، رائد أدب الطفل ورئيس لجنة تحكيم مسابقة عروض مسرح الطفل.

وشهد حفل الختام حضور عدد كبير من النجوم بينهم، عبدالرحمن أبو زهرة، خالد جلال، يوسف شعبان، رشوان توفيق، كمال أبو رية، وأيمن سلامة.