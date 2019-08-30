بعد تعرضه لحادث.. أحمد صلاح حسني يدعو بالشفاء لعمرو زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمنى الفنان أحمد صلاح حسني الشفاء العاجل للكابتن عمرو زكي لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري سابقًا، بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم على طريق الساحل الشمالي.

وكتب حسني في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": " ألف سلامة للاعبنا المصري عمرو زكي ، يا رب تقوم بألف سلامة بعد الحادث ، الذي تعرض له بالساحل الشمالي".

وكان نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، قد تعرض لحادث سيارة تسببت في تهشيم سيارته، وأصيب زكي بجروح وكدمات استدعت نقله إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات اللازمة.