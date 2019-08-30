محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان عمرو دياب جمهوره بمناسبة العام الهجري الجديد، الموافق غدًا السبت 31 أغسطس.
وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" :" كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا جميعًا بكل خير وسلام".
يذكر أن عمرو دياب أطلق منذ أيام، أغنية "يوم تلات"، أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يهنى جمهوره بالعام الهجري الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.