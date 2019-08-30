عمرو دياب يهنى جمهوره بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان عمرو دياب جمهوره بمناسبة العام الهجري الجديد، الموافق غدًا السبت 31 أغسطس.

وكتب دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" :" كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا جميعًا بكل خير وسلام".

يذكر أن عمرو دياب أطلق منذ أيام، أغنية "يوم تلات"، أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير".