في ختام القومي للمسرح.. أبو زهرة يسلم جائزة أفضل نص مسرحي لمؤلف "المتسولون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هانى صابر:

سلم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة جائزة أفضل نص مسرحي، للمؤلف محمد رفعت عن النص المسرحى "المتسولون" بقيمة 30 ألف جنيه، ضمن حفل ختام المهرجان القومي للمسرح.

وحضر الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حفل ختام مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12، وحرص الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان، على استقباله عقب صعوده للمسرح.

وظل الجمهور، لدقائق، يصفق ويهتف باسم أبو زهرة، الذي بادلهم التحية.