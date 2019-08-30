محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هانى صابر:
سلم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة جائزة أفضل نص مسرحي، للمؤلف محمد رفعت عن النص المسرحى "المتسولون" بقيمة 30 ألف جنيه، ضمن حفل ختام المهرجان القومي للمسرح.
وحضر الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، حفل ختام مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12، وحرص الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان، على استقباله عقب صعوده للمسرح.
وظل الجمهور، لدقائق، يصفق ويهتف باسم أبو زهرة، الذي بادلهم التحية.
كانت هذه تفاصيل خبر في ختام القومي للمسرح.. أبو زهرة يسلم جائزة أفضل نص مسرحي لمؤلف "المتسولون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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