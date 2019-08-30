فيديو|حسن الرداد يمارس التمارين الشاقة في الساحل استعدادًا لفيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وظهر الرداد في الفيديو، وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة، في إحدى المدن الساحلية، وعلق: "خلف الكواليس، التحضير للفيلم الجديد".

يذكر أن حسن الرداد شارك في رمضان الماضي، بمسلسل "الزوجة 18" من بطولة ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وكوكي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين.