أنتهاء المطربة الجزائرية ياسمين نيار من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية جزائرية سجلتها خلال الفترة...

أنتهت المطربة الجزائرية ياسمين نيار من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية جزائرية سجلتها خلال الفترة الأخيرة في بلدها خلال الزيارة التي قامت بها، والتقت خلالها مجموعة من الشعراء و الملحنين الجزائريين.

الأغنية تحمل عنوان "نقولهالك" وهي أغنية رأي رومانسية تحكي عن تحرر المرأة من رجل خائن، و من المقرر أن يتم طرح الكليب خلال المرحلة المقبلة، وهي من كلمات الغالي عبد المجيد، وتلحين وتوزيع مصطفي 62، وتم التصوير بالجزائر.

ومن ناحية أخرى تستعد ياسمين لتصوير أغنية جديدة بعنوان "توحشتك"، من كلمات نبيل مدني وتلحين وتوزيع مصطفي 62، ومن المقرر ان يتم التصوير في أوربا.

والأغنية رومانسية من نوع الرأي الجزائري تحكي عن واقع الحب والاشتياق للحبيب، والكليب من إخراج المخرج اللبناني زياد خوري، وهو أول مخرج قدمها للجمهور العربي من خلال كليب بشويش.

وكان الكليب السابق لياسمين" أه حبيبي"، التي طرحته في عيد الفطر الماضي، حقق نجاحًا كبيرًا، وهو من كلماتها وألحانها، وإخراج غروب نيار.