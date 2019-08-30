شاهدوا أبرار الكويتية: أجريت أختبار الحمل.. ولكن!

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:51 مساءً - أطلت الممثلة ​أبرار الكويتية​ على جمهور بمقطع فيديو من داخل المستشفى، كاشفةً عن انها تعاني منذ مدة من غثيان مستمر، مضيفة أنها أجرت اختبار الحمل ولم يتبين حدوثه.

وكشفت أنها تعاني من اضطرابات معوية منذ أكثر من شهر وأنها أصيبت بالنزلة المعوية 6 مرات خلال هذه المدة.

ومن ناحية أخرى، كانت تمنت أبرار مؤخراً الزواج مرة ثانية وهي ما زالت على ذمة زوجها الحالي، وذلك من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تشاهد عبر هاتفها صوراً لزينة ومجوهرات خاصة بالعرائس.

وقالت أبرار :”على أيامنا ما كان في كده ليش؟ أنا اعترض أبي عرس ثاني. بتزوج بعد مرة. لا شكلي فيه الرابعة. راجلي للحين على ذمته أنا”.