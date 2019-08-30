مقتل ممثلة هندية بعدما قفزت من شرفة شقتها

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:51 مساءً - صُدم الوسط الفني الهندي بحادثة مخيفة جرت تفاصيلها في منطقة “أوشيوارا” في مومباي وكانت بطلته الممثلة الهندية الشابة ​بيرل بونجابي​ التي قامت بالإنتحار عندما ألقت من شرفة شقتها.

صحيفة “ديلي نيوز آند أنالايزيز” اشارت الى الممثلة الهندية التي في العشرينيات من عمرها يعتقد أنها توفيت على الفور متأثرة بجراحها.

بيبين كومار وهو حارس أمن كان يعمل في شقة بيرل قال: “حدثت الواقعة ما بين الساعة 12:15 والساعة 12:30 صباحاً، كان هناك بعض الضجيج، ظننت أن أحد الأشخاص كان يصيح في الشارع، فذهبت إلى المكان للتحقق مما يحدث، وعندما عدت، سمعت أصواتاً من الطابق الثالث، حيث كانت تعيش”.

الشرطة الهندية اشارت الى ان بيرل كانت مضطربة عقلياً، وذكرت بعض التقارير الإعلامية ان الراحلة سبق وحاولت الانتحار مرتين.