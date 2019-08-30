شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء بحفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة الذين تمت دعوتهم، منهم، المخرج خالد جلال، يوسف شعبان، رشوان توفيق، صفاء ابو السعود، كمال ابو رية، سميرة عبد العزيز، فادي خفاجة، عزة لبيب، هند عاكف ، باهر دويدار، نورهان، فاطمة محمد علي، مجدي صبحي، النؤلف ايمن سلامة.
يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة قد انطلق يوم 17 أغسطس ويختتم اليوم دورته بتوزيع جوائز تصل إلى أكثر من 40 جائزة تشمل كل عناصر العمل المسرحي، بالإضافة لجوائز أخرى في التأليف المسرحي باسم الكاتب لينين الرملي وجائزتين في النقد المسرحي باسم الدكتور فوزي فهمي ويخرج حفل الختام اليوم النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان.
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