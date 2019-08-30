شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ريد بيبير الجندى المجهول وراء التعليق الصوتى على الأفلام العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تتعرف على اسم ريد بيبير " Redd Pepper "، لكنك بالتأكيد سمعت صوته، فـ منذ ما يقرب الـ 25 عامًا، كان ريتشاردسون جرين أحد أكبر أصوات للتعليق الصوتى في المملكة المتحدة وواحد من مشاهير هوليود عندما يتعلق الأمر بـ التعليق الصوتي على الفيديوهات الترويجية للأفلام.

وسجل بيبير بصوته أكثر من مائة تريلر للأفلام مثل Jurassic Park و Men in Black و Space Jam.

منذ فترة طويلة، عرف ريد بيبير بأنه الرجل الأساسى وراء التعليق الصوتي في خلف الفيديوهات الترويجية للأفلام، مثل التي تطرح على مواقع التواصل الأجتماعى المختلفة أو المسمعة في السينمات.

ولكن قبل أسابيع قليلة، نشر لـ بيبير فيلم وثائقي قصير على موقع يوتيوب، والذى يعد كـ النظرة الأولى على الرجل الذي يقف وراء التعليق الصوتى، وفي خلال يومين حقق الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة، وإلى الان لا يزال يحقق المشاهدات العالية حيث أنه اقترب من تحقيق الـ 10 مليون مشاهدة.

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ولد ريد بيبير في ريتشاردسون جرين، التي توجد في جزيرة بربادوس في الكاريبى، يوم 23 يونيو من عام 1961، وانتقل بيبر إلى لندن عندما كان صغيراً مع أخواته البنات الست وأخواته الثلاث أولاد، والتحق بمدرسة سيدجيل الثانوية في لويسهام، جنوب شرق لندن.



ريد بيبير

وعمل بيبير في أحدى المطاعم الشهيرة أولا، ثم رجل إطفاء، ثم أصبح سائق قطار في مترو أنفاق لندن، ثم قدم له أحد الركاب بطاقته وكان يعمل بالتليفزيون، وطلب منه الاتصال به.

ومن هذه اللحظة بدأت حياة بيبير في التعليق الصوتى، حيث أنه قدم العديد من الأعلانات على التليفزيون، والتعليق الصوتى الخاص بالقنوات، ومن ثم انتقل إلى التعليق الصوتى على الفيديوهات الترويجية للأفلام في عام 1996، وكان أولى أفلام بيبير في التعليق الصوتى فيلم Space Jam.

بيبير أيضا ممثل مسرحي، حيث ظهر في مهرجان أدنبره لإنتاج يوميات سجن جيفري آرتشر، كما عمل لفترة في راديو BBC، وفى 24 ديسمبر من عام 2010، انتقل إلى فناة BBC التلفزيونية.



ريد بيبير

أما في أكتوبر من عام 2015 وقع الاختيار على بيبير ليحل محل بيتر ديكسون للتعليق الصوتى لـ برنامج الواقع البريطاني The X Factor.

وفي أبريل من عام 2017، عمل بيبير كـ مذيع خلال أسبوع برادلي والش لاستضافة The Nightly Show.