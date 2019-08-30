صور.. توافد الجمهور على حفل تامر حسنى فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل عدد كبير من جمهور النجم تامر حسنى فى الحفل الذي يحييه اليوم فى مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك".
تجهيزات حفل تامر حسنى
تجهيزات حقل تامر حسنى فى الساحل
جمهور حفل تامر حسنى
فتح بوابات دخول حفل تامرحسنى
جمهور النجم تامر حسنى
جمهور تامر حسنى
حفل تامر حسنى
حفل تامرحسنى فى العلمين الجديدة
من حفل تامرحسنى
بوستر من حفل تامر حسنى
دخول حفل تامر حسنى
من حفل تامر حسنى فى الساحل
من ناحية أخرى ينتظر تامر حسنى فيلم "الفلوس"، المنتظر طرحه قريبا فى دور العرض، ويشارك فى بطولته كل من زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
ويدخل الفنان تامر حسنى منافسة شرسة على مستوى القارة السمراء للحصول على لقب أفضل فنان إفريقى لعام 2019، وذلك ضمن جوائز الموسيقى الإفريقية "أفريما".
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