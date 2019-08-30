شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البروفات النهائية لصابر الرباعى فى حفل الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المطرب التونسي صابر الرباعي منذ قليل البروفات النهائية لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي التى تقام اليوم الجمعة بعد قليل فى إحدى القرى السياحية.



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ومن المقرر أن يقدم صابر خلال الحفل أغانى ألبومه الجديد، والذى يضم 10 أغنيات كاملة تنوعت ما بين المصرى والخليجى واللبنانى، وجاءت اسماء الأغانى كالتالى : كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.

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