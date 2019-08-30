شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت فى ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الـ 28.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات دورته الـ 28 مساء بعد غد الأحد، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل، منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير أبلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها.

يسبق حفل "عمر خيرت"، عرضاً لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض مظاهر العادات والتقاليد فى صعيد مصر.

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