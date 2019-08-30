عمرو زكي يتعرض لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم المصري عمرو زكي، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، لحادث مروع بسيارته الخاصة على طريق الساحل الشمالي وتهشمت سيارته بالكامل.

مصادر أمنية وطبية مصرية أفادت اليوم الجمعة، أن قوات الأمن والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل اللاعب عمرو زكي لمستشفى العلمين لتلقي الإسعافات، إثر الحادث الذي تعرض له.

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سعيد لطفى، نجم الزمالك السابق، مان قد نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لعمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق، بعد تعرضه لحادث مروع اليوم الجمعة.

عمرو زكي كان قد أعلن اعتزاله لكرة القدم منذ 5 سنوات تقريبا، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي الذي نجح بقيادة حسن شحاتة بالفوز بثلاث بطولات لكأس أمم إفريقيا مع منتخب “الفراعنة”.

كما يعد اللاعب السابق واحدا من أفضل مهاجمي الكرة المصرية ولقب بالبلدوزر بعد تألقه مع الفراعنة في نسختي 2006 و2008 وتتويجه ببطولتي كأس الأمم الأفريقية.

عمرو زكي كان قد بدأ مسيرته مع فريق المنصورة، قبل أن ينتقل لنادي إنبي ويتألق بصفوف الفريق البترولي وينتقل للدوري الروسي للعب بصفوف لوكوموتيف موسكو، ويتعرض لإصابة قوية تعيده مرة أخرى للدوري المصري من بوابة الزمالك.