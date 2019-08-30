أسما شريف منير تثير الجدل بصورة من غرفة النوم مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت أسما، الابنة الكبرى للفنان شريف منير، جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها الفنان محمود حجازي، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة أثارت عاصفة من التعليقات، حيث ظهرت فيها أسما على السرير برفقة زوجها، وظهرت وهي ترتدي بشكير، وكذلك زوجها.

Advertisements

اللقطة سببت صدمة لبعض جمهور الثنائي، وخاصة أن أسما لم تعتاد على نشر هذه النوعية من الصور، وتلقت عدد من التعليقات السلبية.

أسما فاجأت الجمهور بصور زفافهما من محمود حجازي في 9 سبتمبر الماضي، وكانت معهما في الصور ابنتها.

أسما شريف منير ماكيرة ولها تصميماتها الخاصة في الأزياء سبق لها الزواج مرة من قبل، وأنجبت طفلة واحدة، واحتفلت بخطوبتها على محمود حجازي في أكتوبر عام 2017، إلا أنها فاجأت الجمهور عندما أعلنت فسخ ارتباطها منه في فبراير 2018، وذلك أثناء قيام خطيبها بتصوير مسلسل «أبو العروسة».

ابنة شريف منير تنشر باستمرار صور لها مع زوجها الفنان وكانت أول داعم له أثناء عرض مسلسل «أبو العروسة».