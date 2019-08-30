بيرجوزار كوريل تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم تركيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التركية بيرجوار كوريل بعيد ميلادها في أجواء مبهجة بحضور زوجها، النجم خالد أرغنش الشهير بـ “السلطان سليمان” ومجموعة من أقرب أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.

بيرجوزار التي اكملت عامها الـ37 اختارت لسهرة عيد ميلادها فستان أبيض مزين بالورود جمع بين الأناقة والبساطة، وكان لافتاً الرومانسية الشديدة التي بدت عليها مع زوجها، حيث ينتظر الزوجان مولوداً جديداً خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد 9 سنوات على انجابهما لابنهما الأول “علي”.

ومن أبرز حضورالحفل، رضا كوجا أوغلو، خديجة شنديل وزوجها المنتج بوراك سايشار، بينار أكين، وغيرهما، كما حرص عدد من نجوم الدراما التركية على تهنئة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها عام حافل بقدوم مولودها الجديد.

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من ناحية أخرى، التقطت عدسات الباباراتزي بيرجوزار كوريل في أحدث ظهور لها بمنطقة جيهانغير، وقد استغل الصحفيون الفرصة وسألوها عن جنس المولود، حيث اوضحت الفنانة أنها لازالت في بداية الحمل ولم تعلم جنس جنينها بعد، وقالت: “لازلنا في البداية، لدينا ابن، ولم نخفي عنه خبر الحمل، فعندما علمنا أن كل شئ على ما يرام، شاركناه الخبر في حضور طبيب نفسي”.

وعما إذا كانت تنوي السفر لانجاب مولودها في أمريكا أو إحدى الدول الأوروبية، قالت بيرجوزار: “سنكون في تركيا، الفترة دامت 9 سنوات وكنا قلقين قليلاً، المهم أن نكون في صحة جيدة،”، وعن موقفها من العمل خلال الفترة المقبلة، أوضحت النجمة التركية أنها ستعمل في المسرح قدر المستطاع، في الوقت الذي ستغيب فيه عن الشاشة.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.