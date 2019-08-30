سيدهارث مالهوترا ينشر صورة من كواليس Shershaah

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يواصل أبطال عمل “Shershaah”، تصوير مشاهدهم ضمن أحداث الفيلم في مدينة كارجيل الهندية، التي تتبع ولاية جامو وكشمير، حيث نشر الفنان سيدهارث مالهوترا، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، صورة له من داخل الكواليس

من كواليس الفيلم الذي يتناول حياة يستند الفيلم على بطل حرب كارجيل الكابتن فيكرام باترا، شارك مالهوترا صورة شخصية جديدة، وهو يرتدي سترة من الفراء الثقيلة ونظارة سوداء، وكتب معلقاً: “قريب من السماء ، إلى الأرض”.

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في الوقت نفسه، يضم الفيلم أيضا الفنانة كيارا أدفاني، ومن اخراج فيشنو فاردان، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم على الشاشات العملاقة في 2020 .

وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير أن مالهوترا في سبيله لتأجيل طرح فيلمه المرتقب Marjaavaan لما بعد شهر أكتوبر القادم،ونقل موقع “إنديا توداي” عن مصدر، أن صناع Marjaavaan اتخذوا هذا القرار خوفا من المنافسة مع فيلم WAR لنجم بوليوود الكبير هيرثيك روشان و تايجر شروف.

ورغبة من منتجو فيلم Marjaavaan في أن يحظى بفرصة جيدة وحصد إيرادات، سيتم تأجيل طرح الفيلم بصالات العرض بفترة تمتد لشهر من الطرح الرسمي لفيلم WAR المقرر له يوم 2 أكتوبر القادم.