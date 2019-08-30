عشاق براد بيت يحتشدون للقائه في العرض الأول لفيلمه في مهرجان البندقية

تألق النجم العالمي براد بيت على السجادة الحمراء في العرض الاول لفيلمه “آد أسترا” في النسخة 76 من مهرجان البندقية السينمائي.

ويجسد “بيت” في الفيلم دور رائد فضاء ينطلق في مهمة مصيرية يصطحب خلالها الجمهور إلى حافة النظام الشمسي حيث يجسد دور روي مكبرايد الذي يحاول درء خطر جديد على كوكب الأرض يتسبب في موجات ارتفاع كارثية في الطاقة. وينطلق مكبرايد في رحلة للعثور على والده، وهو رائد فضاء يجسد دوره النجم تومي لي جونز، والذي فُقد قبل أكثر من عقد خلال مهمة إلى كوكب نبتون.

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وتدور أحداث الفيلم في المستقبل القريب حيث يتخيل أن البشر تمكنوا من إنشاء محطات للعيش فيها وإجراء الأبحاث على القمر والمريخ وبالتالي فطريق رحلة البطل يمر بمشاهد مدهشة للفضاء المفتوح الخاوي والمناظر الطبيعية الخلابة.

وكان “بيت” قد أكد ان هذا الفيلم من أكثر أفلامه صعوبة وتحديًا على الإطلاق.

وقد احتشد جمهور براد بيت على السجادة الحمراء للقاء النجم الهوليوودي الوسيم والتقاط الصور معه.

نذكر ان “آد أسترا” هو واحد من بين 21 فيلمًا تتنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي الذي يستمر حتى السابع من أيلول/سبتمبر.