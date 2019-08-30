هيفاء المنصور تُنافس بـ"المرشحة المثالية" في مهرجان البندقية.. وتُعلّق: الفيلم رسالة...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت المُخرجة السعودية هيفاء المنصور، قائمة المرشحين للحصول على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، وذلك عن مشاركتها في فيلم "المرشحة المثالية".

وتُعد هيفاء واحدةً من بين مخرجتين فقط تشاركان في المنافسة القوية التي تشمل 21 فيلمًا للحصول على الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي.

الفيلم يتناول قصة طبيبة سعودية شابة تسعى لتغيير نمط التفكير المتحفّظ في مجتمعها، ويستعرضُ العقبات التي تواجه امرأة تترشّح لمنصب محلي بسبب التمييز على أساس الجنس.

كما يعكس "المرشحة المثالية" التغييرات التي تشهدها المملكة، والتي وصلت لتخفيف قيود نظام ولاية الرجل، إذ يبدأ ببطلة الفيلم مريم وهي تقود سيارتها.

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ومن جانبها قالت هيفاء في تصريحات صحفية: "آمل في أن يبعث الفيلم برسالة تمكين للسعوديات، أرغب شخصيًا في مشاركة مزيد من النساء في السياسة، وأن يصبحنَ فاعلات في المجتمع".

وتابعت: "هناك زخم للتغيير في السعودية الآن وتلك فرصة للنساء لاستغلالها، على الرغم من أن الأمر سيكون صعبًا؛ لأن المجتمعات لا تزال متحفظة والأسر لا تريد أن تتولّى النساء مناصب ولا أن تخرج في العلن".