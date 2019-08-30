"فوشيا" في كواليس تصوير فيديو كليب زياد برجي الجديد "لعيونك الحلوين "!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقَ النجمُ زياد برجي عملَه الجديد "لعيونك حبيبي"، وهو من كلماته وألحانه، في حين اهتمّ هادي شرارة بالتوزيع، وتعاون زياد برجي مع المخرج فادي حداد، وظهر برجي في الكليب بإطار شبابي راقص وجريء ليتناسب مع أجواء الصيف المرحة.

ومن المتوقّع أن يحقّق هذا العمل نجاحًا كبيرًا نظرًا للتجانس بين الكلمة واللحن فضلًا عن الكيمياء التي تجمع بين زياد برجي وفادي حداد.

موقع فوشيا كان حاضرًا خلال تصوير العمل وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.