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كل هؤلاء النجوم على السجادة الحمراء بختام المهرجان القومى للمسرح المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر اليوم علي السجادة الحمراء بحفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة عدد كبير من نجوم الفن الذين تمت دعوتهم  للمشاركة كضيوف شرف في تسليم جوائز الدورة الـ 12، التي تبدأ اليوم الساعة السابعة بحضور وزيرة الثقافة .

ومن نجوم حفل الختام اليوم الذين تمت دعوتهم مصطفي شعبان و صفاء أبو السعود وروجينا ويسرا اللوزي وشريف منير وطارق لطفي ووفاء عامر ووفاء سالم وفتحي عبد الوهاب وأحمد بدير ورجاء الجداوي وفردوس عبد الحميد وليلي طاهر وسميحة ايوب ومديحة حمدي وسميرة عبد العزيز ومحمود الحديني ورانيا فريد شوقي ونشوي مصطفي وطارق الدسوقي ومحمد رياض وكمال أبو رية ومنى عبد الغني وهند عاكف ومها أحمد ومجدي كامل وأشرف عبد الغفور .

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يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر قد انطلق يوم 17 أغسطس ويختتم اليوم دورته بتوزيع جوائز تصل الي أكثر من 40 جائزة تشمل كل عناصر العمل المسرحي بالإضافة لجوائز أخري في التأليف المسرحي باسم الكاتب لينين الرملي وجائزتين في النقد المسرحي باسم الدكتور فوزي فهمي ويخرج حفل الختام اليوم النجم أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان.

 

 

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