شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mortal Kombat يصل دور العرض فى 5 مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة New Line ، أن الممثل شين هان سيلعب شانج توسنج، وأن هيريوكى ساندا سيلعب دور سكوربيو، في فيلم Mortal Kombat المعاد إنتاجه، ومن المقرر أن يطرح في 5 مارس من عام 2021.



شين هان وهيريوكى ساندا

وينضم الاثنان إلى جو الذى سيلعب Sub Zero ولودي لين الذى سيلعب ليو كانج، وجيسيكا ماكنامي التي ستلعب دور سونيا بليد وجوش لاوسون الذى سيلعب كانو وتادانوبو أسانو الذى سيلعب دور رايدن ومهكاد بروكس الذى سيلعب دور جاكسون "جاكس" بريدجز وسيسي سترينجر التي ستلعب دور مايلينا ولويس تان.

بينما تظل قصة الفيلم غير معروفة إلى الآن، بينما كانت تركز لعبة الفيديو على قائمة ضخمة من المقاتلين من شخصيات مختلفة في عالم خيالي يقاتل من أجل التفوق.

وتعد شخصية شانج توسنج واحدة من الشخصيات القليلة الأصلية في فيلم "Mortal Kombat" ، التي ظهرت لأول مرة في أول جيل من اللعبة وظهر كمشعوذ شرير وقوي يمتص أرواح من يهزمهم للحفاظ على شبابه وقوته، وبصفته ساحرًا كبيرًا في العالم الخارجي، يريد هزيمة من في الأرض حتى يتمكن من بناء إمبراطورية خاصة به.

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أما بالنسبة لشخصية سكوربيو، فـ هو شخصية كلاسيكية من لعبة Midway الأصلية، وكان محاربًا من النينجا.

أصدرت لعبة Mortal Kombat لأول مرة في عام 1992، وباعت أكثر من 49 مليون نسخة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".