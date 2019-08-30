داليا مصطفى تتذكر والدتها الراحلة.. بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة داليا مصطفى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة دعاء لوالدتها، التي رحلت في يوليو الماضي، إثر وعكة صحية تعرضت لها.
وعلقت داليا على الصورة قائلة: "الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".
وتواصل داليا مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وإنتاج شركة سينرجي.
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