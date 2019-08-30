فيديو| سميرة سعيد تستعرض رشاقتها في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة سميرة سعيد مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تستعرض فيه مهاراتها ورشاقتها من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم".
وظهرت سميرة في الفيديو، وهي تمارس التمارين الرياضية، وارتدت ملابس كاجوال، وعلقت على الفيديو: "اهتم بجسمك، إنه المكان الوحيد الذي يجب أن تعيش فيه".
وكانت "الديفا" انضمت مؤخرًا إلى لجنة تحكيم برنامج "The Voice" الذي يعرض على شاشة mbc، الى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام والفنان المصري محمد حماقي.
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