صورة| هاني محروس يتعرض لأزمة صحية بسبب التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرض مهندس الصوت والمنتج هاني محروس لأزمة صحية مؤخرًا، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات بسبب كثرة التدخين.

ونشر محروس صورة له من داخل المستشفى، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله ربنا كتبلي عمر جديد علشان خاطر عيلتي وچو وكيكي، يا رب ما أشوف حاجة وحشة في أي حد، الشريان الأيمن كان مسدود بنسبة 99%؜، وأرجوكم اللي بيدخن يبطل، السجاير+ العصبية= فقدان عمر، ربنا يحفظ كل الناس".

وتعاون هاني محروس مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنانة شرين عبدالوهاب، وغيرهما.