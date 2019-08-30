صورة| هاني محروس يتعرض لأزمة صحية بسبب التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرض مهندس الصوت والمنتج هاني محروس لأزمة صحية مؤخرًا، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات بسبب كثرة التدخين.
ونشر محروس صورة له من داخل المستشفى، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله ربنا كتبلي عمر جديد علشان خاطر عيلتي وچو وكيكي، يا رب ما أشوف حاجة وحشة في أي حد، الشريان الأيمن كان مسدود بنسبة 99%، وأرجوكم اللي بيدخن يبطل، السجاير+ العصبية= فقدان عمر، ربنا يحفظ كل الناس".
وتعاون هاني محروس مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنانة شرين عبدالوهاب، وغيرهما.
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